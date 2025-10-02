На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин высказался о качествах, необходимых для эффективного политика. Он отметил, что умение хорошо играть в гольф, о котором упомянул Дональд Трамп в отношении президента Финляндии Александра Стубба, не делает человека выдающимся государственным деятелем.
Путин подчеркнул, что для успешной политики нужны более весомые качества и достижения. Он задался вопросом, какие перспективы и преимущества может предложить Стубб. Также российский лидер обратил внимание, что обвинения в адрес России из-за конфликта на Украине игнорируют важные факты, такие как государственный переворот в этой стране.
Путин напомнил, что танки тогда стреляли по мирным жителям, но это, по мнению некоторых, не считается значимым событием.
В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.