Путин о Стуббе: Трамп говорит, он хорошо играет в гольф, но этого недостаточно

Путин отметил, что Запад игнорирует важные факты о конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин высказался о качествах, необходимых для эффективного политика. Он отметил, что умение хорошо играть в гольф, о котором упомянул Дональд Трамп в отношении президента Финляндии Александра Стубба, не делает человека выдающимся государственным деятелем.

Путин подчеркнул, что для успешной политики нужны более весомые качества и достижения. Он задался вопросом, какие перспективы и преимущества может предложить Стубб. Также российский лидер обратил внимание, что обвинения в адрес России из-за конфликта на Украине игнорируют важные факты, такие как государственный переворот в этой стране.

Путин напомнил, что танки тогда стреляли по мирным жителям, но это, по мнению некоторых, не считается значимым событием.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

