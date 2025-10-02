Путин подчеркнул, что для успешной политики нужны более весомые качества и достижения. Он задался вопросом, какие перспективы и преимущества может предложить Стубб. Также российский лидер обратил внимание, что обвинения в адрес России из-за конфликта на Украине игнорируют важные факты, такие как государственный переворот в этой стране.