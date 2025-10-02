«Могу показать жест, но не буду при дамах!»: Путин ответил на претензии Финляндии

Вопрос с Финляндией для Москвы окончательно закрыт. Любые попытки Хельсинки получить выгоду за счет текущей ситуации обречены на провал. Такой ответ дал на претензии финской республики президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».