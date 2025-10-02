«Могу показать жест, но не буду при дамах!»: Путин ответил на претензии Финляндии

Вопрос с Финляндией для Москвы окончательно закрыт. Любые попытки Хельсинки получить выгоду за счет текущей ситуации обречены на провал. Такой ответ дал на претензии финской республики президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«С Финляндией тоже все решено. Захотели поживиться в результате поражения, что-то оттяпать? Могу показать жест, но не могу в присутствии дам», — заявил президент РФ.
В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.