Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Могу показать жест, но не буду при дамах!»: Путин ответил на претензии Финляндии

Путин о претензиях Финляндии: Могу показать жест, но не буду в присутствии дам.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос с Финляндией для Москвы окончательно закрыт. Любые попытки Хельсинки получить выгоду за счет текущей ситуации обречены на провал. Такой ответ дал на претензии финской республики президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«С Финляндией тоже все решено. Захотели поживиться в результате поражения, что-то оттяпать? Могу показать жест, но не могу в присутствии дам», — заявил президент РФ.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.