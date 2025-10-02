Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не буду больше!»: Путин шуткой ответил на вопрос о дронах в Европе

Путин шуткой ответил на вопрос о дронах в Европе.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о российских дронах, замеченных в Европе. Он с иронией отреагировал на вопрос о том, зачем Россия якобы отправляет дроны в Данию.

«Не буду больше. Куда еще летают? Вы знаете, там развлекаются люди, которые развлекаются по поводу НЛО», — иронично ответил российский лидер.

Путин заявил, что не посылает никаких дронов и не знает, куда они могут летать. Он добавил, что подобные слухи напоминают истории про НЛО, которые распространяют любители сенсаций. По словам президента, у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет.

Ранее в Кремле уже отвечали на обвинения Норвегии и Дании о причастности России к полетам дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не реагируют на бездоказательные заявления. Он отметил, что подобные обвинения звучат регулярно, но не подкреплены фактами.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше