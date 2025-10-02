«Не буду больше!»: Путин шуткой ответил на вопрос о дронах в Европе

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о российских дронах, замеченных в Европе. Он с иронией отреагировал на вопрос о том, зачем Россия якобы отправляет дроны в Данию.
«Не буду больше. Куда еще летают? Вы знаете, там развлекаются люди, которые развлекаются по поводу НЛО», — иронично ответил российский лидер.
Путин заявил, что не посылает никаких дронов и не знает, куда они могут летать. Он добавил, что подобные слухи напоминают истории про НЛО, которые распространяют любители сенсаций. По словам президента, у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет.
Ранее в Кремле уже отвечали на обвинения Норвегии и Дании о причастности России к полетам дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не реагируют на бездоказательные заявления. Он отметил, что подобные обвинения звучат регулярно, но не подкреплены фактами.
