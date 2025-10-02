«Не буду больше!»: Путин шуткой ответил на вопрос о дронах в Европе

Путин заявил, что не посылает никаких дронов и не знает, куда они могут летать. Он добавил, что подобные слухи напоминают истории про НЛО, которые распространяют любители сенсаций. По словам президента, у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет.