Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин: Российская армия уверенно создает зону безопасности

Путин заявил, что работа по созданию зоны безопасности по линии боевого соприкосновения идет спокойно и по плану.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности вдоль линии боевого соприкосновения в зоне СВО, работа по ее формированию идет по плану. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Там создаётся, уверенно, зона безопасности. И эта работа идет слаженно и так спокойно, по плану», — отметил российский лидер.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что группировка войск «Запад» практически освободила Купянск — один из крупных населенных пунктов в Харьковской области. По словам главы государства, центр города уже находится в руках ВС России, а боевые действия продолжают идти в южной части населенного пункта.

Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.