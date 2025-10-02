Владимир Путин: Российская армия уверенно создает зону безопасности

Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности вдоль линии боевого соприкосновения в зоне СВО, работа по ее формированию идет по плану. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Там создаётся, уверенно, зона безопасности. И эта работа идет слаженно и так спокойно, по плану», — отметил российский лидер.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что группировка войск «Запад» практически освободила Купянск — один из крупных населенных пунктов в Харьковской области. По словам главы государства, центр города уже находится в руках ВС России, а боевые действия продолжают идти в южной части населенного пункта.
Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.