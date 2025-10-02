Владимир Путин: Российская армия уверенно создает зону безопасности

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что группировка войск «Запад» практически освободила Купянск — один из крупных населенных пунктов в Харьковской области. По словам главы государства, центр города уже находится в руках ВС России, а боевые действия продолжают идти в южной части населенного пункта.