Путин: ракеты ATACMS наносили ущерб, но ПВО России справилась

«ATACMS действительно применялись и нанесли некоторый ущерб. Однако в конечном итоге наши средства противовоздушной обороны приспособились к ним, несмотря на то, что эти ракеты малозаметны и летают на дозвуковых скоростях, и начали их успешно перехватывать», — отметил глава государства. Его слова передает корреспондент URA.RU.