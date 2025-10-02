Путин: ракеты ATACMS наносили ущерб, но ПВО России справилась

Президент заявил, что ATACMS наносили определенный ущерб, но система ПВО с ними справилась.
Российские зенитные комплексы смогли адаптироваться к угрозе ракет ATACMS, несмотря на причиненный ими ущерб. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«ATACMS действительно применялись и нанесли некоторый ущерб. Однако в конечном итоге наши средства противовоздушной обороны приспособились к ним, несмотря на то, что эти ракеты малозаметны и летают на дозвуковых скоростях, и начали их успешно перехватывать», — отметил глава государства. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих специалистов из России и зарубежных стран в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила по месту проведения первой конференции — в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.
На заседании клуба «Валдай» Путин также раскритиковал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он назвал это ошибкой, «лишенной рационального смысла».