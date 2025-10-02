Путин: Спецслужбы РФ подтвердили, что Запад пытается устроить переворот в Сербии

Путин добавил, что сербская молодёжь, которая участвует в уличных протестах, движима патриотическими чувствами и властям нужно вести с ними диалог. Также он напомнил, что на долю народа Сербии выпало много страданий, а те, кто подстрекает молодых людей выходить на митинги, хотят чтобы этих страданий стало больше. И те же люди желают страданий и народу России.