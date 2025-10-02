Путин пошутил, что больше не отправит дроны в Данию. Видео

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году основное внимание участников форума сосредоточено на исследовании процессов становления многополярного порядка в международных отношениях, а также на рассмотрении возможных путей дальнейшего развития этой системы.