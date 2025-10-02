Путин пошутил, что больше не отправит дроны в Данию. Видео

Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию.
Президент России Владимир Путин пошутил, что впредь не намерен запускать беспилотники на территорию Дании. Об этом российский глава сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Я больше не буду посылать дроны», — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году основное внимание участников форума сосредоточено на исследовании процессов становления многополярного порядка в международных отношениях, а также на рассмотрении возможных путей дальнейшего развития этой системы.