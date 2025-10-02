Путин рассказал о подвиге погибшего на СВО сына замдиректора ЦРУ Глосса

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал про подвиг сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса, который героически погиб в зоне проведения спецоперации.
Глава государства поделился, что Глосс самостоятельно прибыл в военкомат, а после прохождения необходимой подготовки был зачислен в ряды ВДВ.
«Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину и оба погибли», — рассказал президент.
Как отметил российский лидер, такие люди как Глосс составляют ядро американцев, которые поддерживают действующего главу государства Дональда Трампа. Кроме того, сын замдиректора ЦРУ доказал, что США действительно являются «страной храбрых», заключил Владимир Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф вручил семье Глосса «Орден Мужества», который передал президент России.