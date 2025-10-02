Владимир Путин: РФ хочет вписаться в развитие стран Африки и Южной Азии

По словам Путина, БРИКС активно расширяется, что усложняет согласование общей позиции. Однако президент отметил, что другого пути нет, и страны объединения успешно справляются с этой задачей. Он пояснил, что БРИКС не строит политику против других государств, а сосредотачивается на интересах своих членов. Например, переход на расчеты в национальных валютах стал ответом на ограничения в использовании доллара, а не попыткой проводить антидолларовую политику.