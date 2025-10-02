Владимир Путин: РФ хочет вписаться в развитие стран Африки и Южной Азии

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о развитии БРИКС и планах страны в этом объединении. Он подчеркнул, что Россия стремится активно участвовать в экономическом росте стран Африки и Южной Азии.
По словам Путина, БРИКС активно расширяется, что усложняет согласование общей позиции. Однако президент отметил, что другого пути нет, и страны объединения успешно справляются с этой задачей. Он пояснил, что БРИКС не строит политику против других государств, а сосредотачивается на интересах своих членов. Например, переход на расчеты в национальных валютах стал ответом на ограничения в использовании доллара, а не попыткой проводить антидолларовую политику.
Путин также сообщил, что в рамках БРИКС планируется создание новой инвестиционной платформы. Она будет направлена на реализацию взаимовыгодных проектов, особенно на быстрорастущих рынках Африки и Азии. Президент привел данные, что страны БРИКС уже обеспечивают 40% мирового ВВП, тогда как доля ЕС составляет 23%, а Северной Америки — 20%. Он отметил, что эта тенденция усиливается, а доля стран «Большой семерки» за последние 10−15 лет значительно сократилась.
