Путин: спецслужбы РФ подтверждают, что Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии

С ноября прошлого года в Сербии продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громили и поджигали офисы правящей партии. -0-