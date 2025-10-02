Путин: спецслужбы РФ подтверждают, что Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные российских спецслужб подтверждают, что некоторые западные центры пытаются организовать цветную революцию в Сербии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», сообщает ТАСС.
«Согласен с президентом (Сербии Александром. — Прим. БЕЛТА) Вучичем, и специальные службы подтверждают это: некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции. В данном случае — в Сербии», — сказал Путин.
Глава РФ заявил, что движущей силой этих процессов в Сербии являются люди, главным образом молодые, которые недостаточно ориентируются в проблемах, их предыстории и возможных последствиях цветной революции. «Воздействие на молодых людей, оно всегда самое простое», — указал он.
При этом Путин подчеркнул, что неконституционный захват власти в форме цветной революции не приводит ни к чему хорошему.
С ноября прошлого года в Сербии продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громили и поджигали офисы правящей партии. -0-