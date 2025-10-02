Путин выразил соболезнования семье убитого в США Чарли Кирка

Как сообщал Life.ru, Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе университета Юты. А Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, на момент смерти парню был всего 21 год. Герой, несмотря на своё происхождение был неудобен для властей США, при этом в Штатах его гибель тщательно замалчивалась. Информация просочилась лишь через год.