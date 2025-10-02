Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о готовности России продолжать дискуссию с Трампом по Украине

Президент России высказался о дискуссии с главой Белого дома по вопросу Украины.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова продолжать дискуссию с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом по вопросу Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — заявил российский лидер.

Сайт KP.RU публикует прямую трансляцию речи российского лидера на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше