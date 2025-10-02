Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования семье убитого американского активиста Чарли Кирка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого американского активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка. С обращением глава государства выступил в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого американского активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка. С обращением глава государства выступил в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Я, прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким. Мы сочувствуем и сопереживаем. Тем более, что он защищал традиционные ценности, — высказался Путин.

Российский лидер назвал произошедшее «отвратительным злодеянием» и указал, что все произошло, по сути, в прямом эфире, поэтому «это видели все».

— Ну, это, не знаю, действительно это отвратительно выглядело. Ужасно, — высказался Путин в рамках речи, которую транслирует официальный сайт Кремля.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. Его после выстрела в шею в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше