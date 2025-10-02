На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин поделился своим разочарованием в западной цивилизации, которое он испытал, будучи директором ФСБ.
«Даже для меня, сотрудника внешней разведки СССР, ну, вот, мы как бы свои. Наши партнеры, как я говорил, поддерживают сепаратистов, террористов. Я когда им говорю — ну что вы делаете? Мы же свои, буржуинские. А нет, все-таки наши, значит, тогдашние оппоненты», — уточнил Путин.
Будучи директором ФСБ, Путин обнаружил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, активно действовали на территории России. Он отметил, что они работали на Северном Кавказе и в Закавказье, поддерживали агентуру и оказывали помощь тем, кто выступал против России. Это стало для него неожиданностью, так как он, будучи бывшим сотрудником внешней разведки СССР, считал, что идеологические барьеры рухнули.
