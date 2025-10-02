Путин назвал изображение России врагом рискованной игрой

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Изображение европейцами России врагом — рискованная игра, которая толкает на путь вооруженных конфликтов, лучше этого не делать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам президента, в европейских странах происходит «нагнетание обстановки», изменение вектора политического внимания через изображение России врагом для того, чтобы отвлечь граждан от наличия внутренних проблем и для удержания власти.
«Но граждане этих стран должны понимать, что это рискованная игра. Их толкают на путь эскалации и возможных крупных вооруженных конфликтов. Я бы этого не делал», — сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.