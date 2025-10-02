Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал изображение России врагом рискованной игрой

Путин: изображение России врагом толкает Европу на путь вооруженных конфликтов.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Изображение европейцами России врагом — рискованная игра, которая толкает на путь вооруженных конфликтов, лучше этого не делать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, в европейских странах происходит «нагнетание обстановки», изменение вектора политического внимания через изображение России врагом для того, чтобы отвлечь граждан от наличия внутренних проблем и для удержания власти.

«Но граждане этих стран должны понимать, что это рискованная игра. Их толкают на путь эскалации и возможных крупных вооруженных конфликтов. Я бы этого не делал», — сказал Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.