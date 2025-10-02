Путин рассказал, что при распаде СССР верил в единство России с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что при распаде СССР верил в единство Российской Федерации с Европой. Об этом глава государства заявил на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Советский союз рухнул и российские простофили и чиновники думали, что мы одна цивилизационная семья, обнимемся. И пойдем по-семейному хорошо жить. Нифига подобного», — отметил Путин.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России, что в прошлом СССР пытался навязывать свою политику другим странам. После этого данную роль взяли на себя США и Европа, что, по мнению Путина, является ошибочным подходом. При этом российский лидер ответил что в обоих случаях у сторон ничего не получилось.
Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.