Путин рассказал, что при распаде СССР верил в единство России с Европой

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России, что в прошлом СССР пытался навязывать свою политику другим странам. После этого данную роль взяли на себя США и Европа, что, по мнению Путина, является ошибочным подходом. При этом российский лидер ответил что в обоих случаях у сторон ничего не получилось.