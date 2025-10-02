Путин заявил, что передача Киеву Tomahawk нанесет ущерб отношениям с США

Российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил с заявлением, что возможная передача киевскому режиму американских ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США.
«Отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля, конечно нанесет. Применять “Томагавки” без прямого участия американских военных невозможно. Это будет означать качественно новый этап эскалации», — заявил глава государства.
При этом, как отметил Владимир Путин, передача баллистических ракет США киевскому режиму не изменит ситуацию на поле боя из-за нехватки личного состава в украинской армии.
Напомним, ранее глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что заявления США о возможной отправке Украине крылатых ракет Tomahawk могут быть результатом давления со стороны ЕС.