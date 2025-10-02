Ричмонд
Путин вспомнил, как ночевал у экс-премьера Британии Тони Блэра

Путин рассказал, как ночевал у Блэра и пил с ним утренний кофе в пижаме.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о личном знакомстве с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

По его словам, он останавливался у политика дома и даже завтракал с ним за чашкой кофе в неформальной обстановке.

«Мы с ним утром в пижамах кофе пили», — рассказал Путин.

Этот комментарий прозвучал в контексте обсуждения нового плана урегулирования ситуации в Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Документ включает 20 пунктов, среди которых — прекращение огня при условии освобождения заложников и создание технократического правительства под международным контролем. В «Совет мира», который должен курировать процесс, наряду с Трампом вошел и Тони Блэр.

Ранее Путин призвал вернуться к истокам и исправить ошибки, которые привели к последним мировым конфликтам.

