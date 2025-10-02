Путин вспомнил, как ночевал у экс-премьера Британии Тони Блэра

Этот комментарий прозвучал в контексте обсуждения нового плана урегулирования ситуации в Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Документ включает 20 пунктов, среди которых — прекращение огня при условии освобождения заложников и создание технократического правительства под международным контролем. В «Совет мира», который должен курировать процесс, наряду с Трампом вошел и Тони Блэр.