Путин: БРИКС будет работать над расширением возможностей электронных расчетов и торговли

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРИКС будет работать над расширением возможностей электронных расчетов и торговли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», сообщает РИА Новости.
Президент РФ подчеркнул, что БРИКС не выстраивает политику против кого-то, ее политика направлена на себя, а сами страны объединения он назвал естественными партнерами.
По его словам, авторитет БРИКС и ШОС в мире продолжает расти. -0-
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше