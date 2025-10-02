Путин: БРИКС будет работать над расширением возможностей электронных расчетов и торговли

Путин также отметил, что доля БРИКС в мировом ВВП сейчас составляет 40%, в то время как у стран ЕС — 23%. При этом он добавил, что БРИКС разрастается. Российский лидер указал на то, что западные обвинения в адрес БРИКС, по его мнению, являются «нервной реакцией на успех».