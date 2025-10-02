Ричмонд
Путин рассказал о работе над новыми системами после «Кинжала» и «Орешника»

Путин напомнил, что Россия имеет больший арсенал ядерного оружия, чем США.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.

Путин отметил, что система «Орешник» уже признана стратегическим оружием, в том числе американскими экспертами. По его словам, Россия активно развивает гиперзвуковые комплексы, такие как «Кинжал» и «Авангард». Он добавил, что в будущем могут появиться и другие системы, так как планы, намеченные ранее, выполняются без задержек.

Говоря о тактическом ядерном оружии, президент указал на его наличие в арсенале России в больших объемах, чем у США. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие размещено по всему миру, в отличие от российского, которое находится только на территории страны. Путин также заметил, что в США есть мнение, что продление договоров по ядерному оружию не требуется, и Россия готова поддержать эту позицию.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.