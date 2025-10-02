Путин рассказал о работе над новыми системами после «Кинжала» и «Орешника»

Говоря о тактическом ядерном оружии, президент указал на его наличие в арсенале России в больших объемах, чем у США. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие размещено по всему миру, в отличие от российского, которое находится только на территории страны. Путин также заметил, что в США есть мнение, что продление договоров по ядерному оружию не требуется, и Россия готова поддержать эту позицию.