Путин рассказал о работе над новыми системами после «Кинжала» и «Орешника»

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.
Путин отметил, что система «Орешник» уже признана стратегическим оружием, в том числе американскими экспертами. По его словам, Россия активно развивает гиперзвуковые комплексы, такие как «Кинжал» и «Авангард». Он добавил, что в будущем могут появиться и другие системы, так как планы, намеченные ранее, выполняются без задержек.
Говоря о тактическом ядерном оружии, президент указал на его наличие в арсенале России в больших объемах, чем у США. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие размещено по всему миру, в отличие от российского, которое находится только на территории страны. Путин также заметил, что в США есть мнение, что продление договоров по ядерному оружию не требуется, и Россия готова поддержать эту позицию.
