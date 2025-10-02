Владимир Путин о ядерных испытаниях: Если кто-то сделает — мы тоже

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», высказался о возможности возобновления ядерных испытаний, на которые действует международный мораторий. Глава государства заверил, что первой Россия к этому шагу не перейдет, но обязательно возобновит испытания следом за кем-либо.
«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое», — заявил президент.
Путин также отметил, что Россия уверена в своем ядерном щите, и знает, что ей делать в будущем, в контексте ядерного противостояния с другими державами. Кто конкретно готовит ядерные испытания, президент РФ не уточнил.
