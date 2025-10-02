Ричмонд
Путин по ошибке назвал себя директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» вспомнил, как директор ЦРУ при президентстве Джорджа Буша ознакомил его с секретными документами управления и попросил расписаться.

Источник: РИА "Новости"

«Я что увидел, как директор ЦРУ… Будущий!» — сказал Путин.

«Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: “Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок”», — рассказал Путин и отметил, что взял и расписался.

Ранее российский президент рассказывал, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ работал в российском правительстве в 1990-е. По его словам, в США был судебный процесс после того, как выяснились обстоятельства работы этого человека в России.

