Путин по ошибке назвал себя директором ЦРУ

«Я что увидел, как директор ЦРУ… Будущий!» — сказал Путин.
«Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: “Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок”», — рассказал Путин и отметил, что взял и расписался.
Ранее российский президент рассказывал, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ работал в российском правительстве в 1990-е. По его словам, в США был судебный процесс после того, как выяснились обстоятельства работы этого человека в России.