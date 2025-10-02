Путин намекнул на войну в мировом океане из-за Франции и напомнил, что бывает с пиратами

«Что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Это не значит, что завтра развернётся война по всему мировому океану, но риск столкновений серьёзно увеличится», — сказал глава государства.
Путин также расценил действия Франции как попытку отвлечь внимание граждан от внутренних проблем: Он подчеркнул, что подобные провокации направлены на манипуляцию общественным мнением и сохранение власти правящими кругами.
«На примере Франции считаю, что это нагнетание обстановки, увеличение уровня эскалации связано с попыткой отвлечь своих граждан от нарастающих проблем внутри страны. Сейчас не хотелось бы вдаваться в детали и давать пищу для тех, кто ждёт от нас резкой реакции», — добавил российский лидер.
Ранее в ходе выступления Владимир Путин назвал захват танкера французскими военными современным пиратством. Также глава РФ назвал несуразными заявления о том, будто на борту судна находились беспилотники и предположил, что вся эта ситуация является спланированной провокацией Запада.
