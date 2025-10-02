Ричмонд
Путин: Мы уверены в своем ядерном щите

Владимир Путин высказался о ядерном щите РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Валдай» в четверг, 2 октября, высказался о ядерном щите России. Глава государства выразил уверенность в данной сфере.

«Мы уверены в своем ядерном щите», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что сейчас ведется работа в военной отрасли и вскоре в России могут появиться новые системы.

«У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — “Кинжал”, “Авангард”. У нас может появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет и результаты будут», — заявил глава России.

Владимир Путин высказался о возможности возобновления ядерных испытаний, на которые действует международный мораторий. По его словам, Россия к этому шагу первой не перейдет, но возобновит испытания следом за кем-либо.

Сайт KP.RU публикует прямую трансляцию выступления Владимира Путина на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».