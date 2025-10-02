Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен «так или иначе».
«Мы решим вопрос с Россией так или иначе. Мы сделаем это. Я думал, что будет легко, но оказалось сложно», — сказал он в интервью телеканалу One America News, комментируя свои усилия по завершению конфликта на Украине.
