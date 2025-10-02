Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен

Трамп уверен, что конфликт на Украине каким-то образом будет решен.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен «так или иначе».

«Мы решим вопрос с Россией так или иначе. Мы сделаем это. Я думал, что будет легко, но оказалось сложно», — сказал он в интервью телеканалу One America News, комментируя свои усилия по завершению конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше