Ложечки нашлись, а осадочек остался: Путин высказался об отношениях с Финляндией строчкой из анекдота

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не против восстановления отношений с Финляндией. Однако при этом он отметил, что «осадочек» остался. Такое заявление он сделал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: Life.ru

«Если захотят как-то восстанавливать отношения, мы не против, но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказал президент.

Ранее лидер страны страны Александр Стубб заявил, что Финляндия не планирует отдавать приказ сбивать российские дроны. Вместо этого в государстве действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства. Вместе с тем в Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.