Ложечки нашлись, а осадочек остался: Путин высказался об отношениях с Финляндией строчкой из анекдота

«Если захотят как-то восстанавливать отношения, мы не против, но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказал президент.
Ранее лидер страны страны Александр Стубб заявил, что Финляндия не планирует отдавать приказ сбивать российские дроны. Вместо этого в государстве действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства. Вместе с тем в Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией.
