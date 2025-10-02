Путин назвал самую большую ошибку США

Все попытки отдельных стран диктовать миру свои правила завершались провалом, подчеркнул Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
В новом многополярном мире страны будут учитывать ошибки Запада и, в частности, США, которые пытались навязать всем свои правила игры. Все попытки диктовать миру, «что делать и как дышать», заканчиваются провалом, подчеркнул президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Красной поляне. Путин показал лидерам других стран пример, как отстаивать свои интересы, и стал лицом перехода к новому мироустройству, отмечают политологи. Между тем глава государства отказался давать советы и попросил не сравнивать его с императором.
Тема заседания «Валдая» — «Полицентричный мир: инструкция к применению» — звучит как признание факта, что такой мир уже сформирован. Теперь предстоит разобраться, как странам в нем жить, сотрудничать и развиваться. И договариваться. Подтверждение — состав участников мероприятия. На заседании в Красной поляне собрались эксперты из 42 стран, причем не только дружественных. Были, например, гости из Великобритании и Германии.
Заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» традиционно проходят в сочинской Красной ПолянеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Пока участники собирались в зале в ожидании выступления Путина на пленарной сессии, которая продлится четыре часа, внимание привлек особый гость. Место в первом ряду занял президент Республики Сербской Милорад Додик — политик, который не понаслышке знает, как одни страны и политические силы пытаются навязывать правила игры другим. И своим примером показывает, что не только крупные государства могут отстаивать свои интересы.
Пригласив в зал Путина, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов, который традиционно модерировал пленарную сессию, отметил, что эксперты клуба, хотя и продвинутые, но лишь пользователи нового полицентричного мира. «А вы как минимум механик, а может быть, даже инженер, поэтому мы очень ждем от вас инструкций», — добавил модератор.
Своим ответом Путин сразу показал, почему именно он стал одним из лидеров многополярного мира. Он предупредил, что инструкций не даст, да и цели такой нет. И вообще советы спрашивают и дают для того, чтобы потом им не следовать. А он лишь выскажет свое мнение о том, что происходит в мире.
Мир меняется кардинально, и нужно быть готовыми ко всему, объяснил Путин. «Перемены происходят быстро, порой в одночасье. К ним очень трудно подготовиться и порой невозможно предугадать. Реагировать приходится моментально, в режиме реального времени», — охарактеризовал президент новую эпоху.
Новый мир непредсказуем, и нужно быть готовыми ко всему, уверен ПутинФото: Роман Наумов © URA.RU.
При этом новый мир более демократичен, отметил глава государства. Еще никогда на мировой арене не было такого количества стран, которые влияют или стремятся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы. Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство, добавил президент. Иначе не будет никакого жизнеспособного решения, а только громкие фразы и бесплодная игра амбиций.
"Как ни парадоксально, многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответом международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада.
Провал такой затеи был вопросом только времени, о чем мы, кстати, всегда говорили. И по историческим меркам это произошло довольно быстро", — сказал глава государства.
США стали отказываться от прямого контроля над многими странами и аспектами мировой политики, отмечает политолог Василий КашинФото: Official White House / Tia Dufour.
Причину провала Путин объяснил коротко и четко. Нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром и предписывать всем, «что делать и как дышать», заявил он. Попытки в мировой истории были, но все они в итоге закончились неудачей.
После выступления Путина, которое продолжалось почти час, Лукьянов отметил, что международные институты слабеют, а ответственность лидеров государств, наоборот, растет. И спросил президента, не ощущает ли он себя Александром I, который сам вел переговоры о будущем мироустройстве на Венском конгрессе. «Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — подчеркнул Путин.
Полицентричный мир уже практически сформирован, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. Даже США сами отказываются от прямого контроля над многими странами и аспектами мировой политики. Вашингтон концентрируется на своих главных задачах и не хочет отвечать за происходящее во всем мире.
"США приходится учитывать, что есть и другие игроки. Даже Европа, Япония и Южная Корея становятся более автономными и в стратегических вопросах стремятся меньше зависеть от Соединенных Штатов.
Коллективный Запад перестает существовать, и характер отношений между его странами меняется", — говорит политолог.
Но такие перемены несут и вызовы: старые правила перестали действовать, а новых еще нет. Мир вступает в эпоху, по степени опасности сопоставимую с первой половиной XX века, считает Кашин. Об этом, по его словам, говорит рост числа военных конфликтов, происходящий у всех на глазах геноцид в Газе и многое другое.
Украинский конфликт — порождение еще прежнего, однополярного мира, говорит КашинФото: Официальный сайт президента Украины.
Украинский конфликт — порождение еще прежнего однополярного мира, когда США и ЕС постепенно расширяли сферу контроля, были уверены в своих силах и не считались с другими игроками, подчеркивает политолог. Запад рассчитывал ослабить Россию, однако получил обратный результат — глубокую трансформацию РФ, которая перестроилась под новые вызовы и стала важным центром влияния. И США уже понимают, что пользы от украинского конфликта не будет, и его надо завершать.
Каким будет новый мир, никто не знает, но можно предположить, что число центров силы будет активно расти, полагает замдиректора Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ Георгий Асатрян. Это Китай, Россия, а также в какой-то степени Индия, Турция, Иран и некоторые арабские страны. Это центры не только силы, но и мирового развития, и РФ в полицентричном мире займет одно из центральных мест, потому что именно она своими действиями ускоряет движение мира к многополярности, пояснил эксперт.
Россия показывает другим странам пример, и они тоже становятся смелее, объясняет политолог Георгий АсатрянФото: Роман Наумов © URA.RU.
"Россия не просто встраивается в новую систему, а приближает ее появление. Она побуждает страны Азии и других партнеров быть более смелыми и включаться в формирование многополярного мира. Прошедший недавно саммит ШОС в Китае дал понять, что страны Востока и глобального Юга активно развиваются, укрепляют кооперацию, а ведущие страны — Китай и Индия — укрепляют отношения с Россией.
Это и есть проявления той смелости, к которой Москва подтолкнула своих союзников", — комментирует политолог.
Владимир Путин и его политика стали символами перехода к новому мироустройству. Российский президент — один из наиболее опытных мировых лидеров. У многих нынешних глав еще нет такого опыта, поэтому они внимательно следят за его шагами во внешней политике, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Взаимоотношения между странами многогранны, и в каждом направлении своя скорость перехода к полицентричности, объяснил эксперт. Самое сильное наследие прежний однополярный мир оставил в финансовой сфере. Несмотря на усилия по дедолларизации и созданию альтернативных платежных систем, американская валюта продолжает доминировать в международных расчетах. «Во все более важной сфере новых технологий у мира два полюса — США и Китай. В политических же вопросах многие страны мира уже обозначают свое стремление к автономии, и здесь многополярность уже более выражена», — резюмировал Кортунов.