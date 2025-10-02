Путин назвал самую большую ошибку США

Своим ответом Путин сразу показал, почему именно он стал одним из лидеров многополярного мира. Он предупредил, что инструкций не даст, да и цели такой нет. И вообще советы спрашивают и дают для того, чтобы потом им не следовать. А он лишь выскажет свое мнение о том, что происходит в мире.