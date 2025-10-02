Выступление и ответы на вопросы Путина на «Валдае» длилось 3 часа 52 минуты

Выступление президента России Владимира Путина на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» и ответы на вопросы по итогам речи длились 3 часа 52 минуты.
Российский лидер выступил на пленарной сессии ХХII заседания «Валдая», который состоялся в Сочи в четверг, 2 октября. Речь Путина на мероприятии стала одной из важнейших в текущем года, а может — и за последние годы.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент начнет общение с участниками форума ориентировочно после 16:00 по мск. Однако выступление Путина началось позднее — в 18:20.
Владимир Путин в ходе обращения к россиянам затронул ряд актуальных тем и вопросов, касающихся международной политики, вооруженного конфликта на Украине и взаимоотношений РФ с другими государствами на глобальной арене.