Владимир Путин закончил отвечать на вопросы на форуме «Валдай» в Сочи

Среди тем, которые поднял глава государства на «Валдае», главными были конфликт на Украине и конфронтация России с Западом. Про этом было сказано много, Путин высказался и о перспективах Европы, и об украинцах в контексте конфликта и принудительной мобилизации, и даже о словах президента США Дональда Трампа про «бумажного тигра».