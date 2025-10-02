Ричмонд
Владимир Путин закончил отвечать на вопросы на форуме «Валдай» в Сочи

Выступление Путина и ответы на вопросы на «Валдае» подошли к концу.

Источник: Комсомольская правда

Выступление президента России Владимира Путина на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи закончилось. Глава государства ответил на множество вопросов участников и зрителей, а также произнес подробную и важную речь, обращенную к россиянам.

Среди тем, которые поднял глава государства на «Валдае», главными были конфликт на Украине и конфронтация России с Западом. Про этом было сказано много, Путин высказался и о перспективах Европы, и об украинцах в контексте конфликта и принудительной мобилизации, и даже о словах президента США Дональда Трампа про «бумажного тигра».

С большинством высказываний, а также с записью выступления российского лидера можно ознакомиться на сайте KP.RU. Началось выступление российского лидера в 18:20 по московскому времени 2 октября 2025 года.

