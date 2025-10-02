На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой подчеркнул, что исключение российской нефти с мирового рынка приведет к резкому росту цен. Он отметил, что это создаст серьезные проблемы для мировой экономики.
Путин пояснил, что в международном праве нет оснований для захвата судов или других незаконных действий. Он выразил уверенность, что многополярный мир, где каждая страна защищает свои интересы, способен избежать негативных последствий. По его словам, международная энергетика будет работать стабильно, так как мировая экономика продолжает расти, а спрос на энергоносители увеличивается.
Президент также рассказал, что сейчас лидерами по добыче нефти являются США, Саудовская Аравия и Россия. Он предупредил, что уход российской нефти с рынка дестабилизирует мировую экономику. Если исключить российских поставщиков, цены на нефть могут мгновенно превысить 100 долларов за баррель. Путин задался вопросом, выгодно ли это странам, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.
