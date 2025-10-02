Путин: Если российскую нефть уберут с рынка — цены взлетят до небес

Путин пояснил, что в международном праве нет оснований для захвата судов или других незаконных действий. Он выразил уверенность, что многополярный мир, где каждая страна защищает свои интересы, способен избежать негативных последствий. По его словам, международная энергетика будет работать стабильно, так как мировая экономика продолжает расти, а спрос на энергоносители увеличивается.