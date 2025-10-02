Путин: Россия не размещает тактическое ядерное оружие нигде за рубежом, кроме Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не размещает тактическое ядерное оружие нигде за рубежом, кроме Беларуси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», сообщает ТАСС.
Путин заявил, что ответные меры РФ на милитаризацию Европы не заставят себя ждать Путин: за продолжение конфликта в Украине ответственна Европа Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с США.
При этом Путин обратил внимание на то, что тактическое ядерное оружие в разы мощнее, чем бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки.
Путин: спецслужбы РФ подтверждают, что Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии Путин: БРИКС будет работать над расширением возможностей электронных расчетов и торговли.
Глава РФ добавил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия, включая «Орешник». Кроме того, могут появиться и другие новые системы. Путин также сказал, что Россия уверена в своем ядерном щите.
Он также отметил, что Россия видит, как «кое-кто готовит ядерные испытания», и сделает то же самое, если их проведут. -0-