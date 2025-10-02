«Французы, ко мне!»: Путин нашел сходство Макрона с Наполеоном в политике

— Очень хочется перенести, как я уже сказал, в своем выступлении, напряжение на внешний контур. Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: «Французы, ко мне! Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе». Как Наполеон. Вот в этом весь смысл, — пояснил глава государства.