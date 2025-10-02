«Французы, ко мне!»: Путин нашел сходство Макрона с Наполеоном в политике

Задержание танкера французскими властями является попыткой отвлечь внимание граждан от тяжелой ситуации в стране и перенести напряжение на «внешний контур», что схоже с политикой Наполеона. Об этом в четверг, 2 октября, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что у Парижа нет других способов отвлечь внимание населения от трудно решаемых проблем внутри страны.
— Очень хочется перенести, как я уже сказал, в своем выступлении, напряжение на внешний контур. Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: «Французы, ко мне! Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе». Как Наполеон. Вот в этом весь смысл, — пояснил глава государства.
Российский лидер добавил, что не знает, насколько задержанный недавно Францией танкер на самом деле имеет отношение к России, передает сайт Кремля.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки стран Европы блокировать танкеры, которые перевозят российскую нефть, могут привести к непредсказуемым последствиям для мировых рынков. Он отметил, что в государствах по-прежнему остаются «трезвые головы», которые предупреждают о последствиях подобных мер.