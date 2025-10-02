Путин: «оттяпать» у России ничего не получится

«Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм? Все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. Это было давно, никаких проблем у нас больше нет», — сказал господин Путин на «Валдае».