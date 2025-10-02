Ричмонд
Путин: «оттяпать» у России ничего не получится

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО президент Владимир Путин назвал глупостью. Он сказал, что у России не было проблем с этими двумя странами.

Источник: РИА "Новости"

«Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм? Все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. Это было давно, никаких проблем у нас больше нет», — сказал господин Путин на «Валдае».

Владимир Путин предположил, что руководства стран решили вступить в альянс, чтобы «что-то назад оттяпать» в случае стратегического поражения России. «Опять могу показать определенный жест. Не могу этого сделать в присутствии дам», — сказал он.

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года. Для стран это ознаменовало отказ от политики военного нейтралитета.

