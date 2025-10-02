Путин: Россия в минувшем году заработала около $800 млн на продаже урана США

«В прошлом году, я уже не помню в абсолютных величинах, даже в процентах, но помню, сколько мы заработали. Это было около 800 миллионов долларов. 750−760 миллионов долларов», — сказал глава государства.
Путин добавил, что в 2026 году этот показатель, вероятно, возрастёт. Судя по заявкам, поступившим уже сейчас, оборот торговли ураном со Штатами может превысить 800 миллионов долларов.
Ранее Владимир Путин лестно отозвался о манере ведения дел главы США Дональда Трампа и нынешней администрации Белого дома в целом. Российский лидер подчеркнул, что намного проще общаться с резким, но откровенным собеседником, чем пытаться разглядеть правду за непрозрачными намёками.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.