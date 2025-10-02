Путин заявил, что считает глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что считает глупостью вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
«Первое в вашем вопросе — это вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ну, это глупость», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос одного из участников заседания.
Он отметил, что у России никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни со Швецией.
«Вступление в НАТО, который, как мы считаем, проводит агрессивную политику в отношении России — это зачем? Охранять что? Защищать какие интересе Финляндии или Швеции? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм?» — задался вопросами глава государства.
Он отметил, что относительно Швеции Россия решила все спорные вопросы еще во времена Полтавской битвы, а с Финляндией было все решено по результатам Второй мировой войны.
При этом со вступлением в НАТО и Финляндия, и Швеция утратили преимущества нейтрального статуса, отметил Путин.
Ранее зампредстедателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил, что вступление в НАТО не способствовало укреплению безопасности ни одного из присоединившихся к альянсу государств.