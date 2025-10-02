Путин заявил, что задержание танкера во Франции является пиратством

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что задержание французскими властями танкера в нейтральных водах произошло без законных оснований и является пиратством.
По словам главы государства, на борту судна могли искать военные грузы или беспилотники, однако «ничего подобного там не было и быть не могло».
Путин уточнил, что танкер действительно шел под флагом третьей страны, а его экипаж состоял из граждан разных государств. При этом он добавил, что не знает, насколько эта ситуация напрямую связана с Россией.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры с якобы нефтью из РФ.