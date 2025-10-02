«Что позволено Юпитеру не позволено быку»: главные заявления Путина на «Валдае»

«Россия готова поддержать предложение Дональда Трампа по Газе, если это приведёт к созданию Палестинского государства», — заявил Путин. Он также отдельно указал на предложение лидера Штатов освободить всех заложников в Газе, а также отпустить всех палестинцев из тюрем. К тому же, Путин заявил, что нужно понять как к предложениям Трампа относятся в Газе и сама Палестина.