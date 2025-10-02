«Что позволено Юпитеру не позволено быку»: главные заявления Путина на «Валдае»

Возможности и опасности многополярного мира неотъемлемы друг от друга, заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин посетил XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». На месте его проведения присутствуют 140 представителей из 42 стран, включая Великобританию, США, Германию, Китай, Индию, Иран, Бразилию ОАЭ и ЮАР. На месте работает корреспондент URA.RU.
Также на заседании президент затронул различные вопросы, включая устройство многополярного мира, взаимоотношения России со странами Запада, позицию НАТО касательно Украины и многие другие. Самые главные заявления президента РФ — в материале URA.RU.
Путин описал многополярный мир.
«Перемены в многополярном мире происходят в одночасье».
Путин отметил, что изменения в многополярном мире происходят очень быстро. По его словам, реагировать на них нужно также оперативно.
«Перемены в многополярном мире происходят в одночасье, реагировать нужно быстро», — заявил президент.
«Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга».
Помимо быстрых изменений, президент указал и на возможности и опасности многополярного мира. По его словам, их ни коим образом не отделить друг от друга.
«Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга», — заявил президент. Позже он указал, что ни одна из мировых проблем в эту эпоху (многополярного мира) не была решена.
«Прагматизм, реализм и отказ от блоковых философий».
Российский лидер также указал на три важных качества многополярного мира. По его словам, важную роль в его формировании является прагматизм, реализм и отказ от блоковых философий.
«Прагматизм, реализм и отказ от блоковых философий — важные качества многополярного мира», — заявил Путин. Помимо этого, президент отметил, что многополярный мир — наиболее творческое и не предопределенное пространство. Именно от каждого участника этого мира зависит его будущее.
Путин прокомментировал ситуацию в Европе.
«Мы внимательно следим за милитаризацией Европы».
По словам российского лидера, страна следит за милитаризацией Европы. По его словам, они наблюдают для того, чтобы рассчитывать свои дальнейшие действия.
«Мы внимательно следим за милитаризацией европы, наблюдаем, просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ», — заявил президент.
«Европа исчезает».
Без ценностного базиса Европа начинает исчезать. Такого мнение высказал президент.
«Базис ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа, которую мы все так любили, исчезает», — заявил Путин. Также он отметил, что даже российские либералы и западники говорят об ее исчезновении.
Помимо этого, глава государства указал, что на состояние Европы также влияет неконтролируемая миграция. По словам президента, она «разъедает страну изнутри».
«Есть деятели, кто готовы быть и быком, и козой, и бараном».
Также Путин отметил, что существуют определенные европейские деятели, которые готовы быть «быком», «козой» и «бараном». Но имен он не назвал.
«Есть в Европе политические деятели, кто готовы быть и быком, и козой, и бараном. Не будем показывать пальцами», — заявил глава государства.
«В Европе гендерный терроризм».
Европейские граждане приезжают в РФ по различным европейским причинам и гендерного терроризма. Об этом также заявил глава РФ.
«Сейчас к нам люди приезжают люди из европейских стран не только по идеологическим причинам. Там просто у них гендерный терроризм. И против детей», — поделился президент.
Заявления Путина о Трампе.
«Если бы Трамп был президентом, то конфликта можно было бы избежать».
Если бы на момент начала конфликта президентом США был Дональд Трамп, то конфликта можно было бы избежать. Такую позицию высказал Путин.
«Если бы работа администрации США и властей РФ выстраивалась бы иначе, конфликта можно было бы избежать», — заявил Путин. Он также отметил, что если бы во главе США стоял Трамп, то можно было бы избежать конфликта.
«Министерство войны звучит несколько агрессивно».
Путин поделился, что переименование Трампом Минобороны США в «Министерство войны» звучит несколько агрессивно. Он также указал на основную цель работы ведомства.
«У нас не министерство войны, а министерство обороны, оно обеспечивает безопасность России и её народов», — заявил президент.
«Россия готова поддержать позицию Трампа по Газе».
Помимо этого, Путин прокомментировал позицию Трампа по урегулированию конфликта в Секторе Газа. По словам президента, Россия поддерживает данную мысль.
«Россия готова поддержать предложение Дональда Трампа по Газе, если это приведёт к созданию Палестинского государства», — заявил Путин. Он также отдельно указал на предложение лидера Штатов освободить всех заложников в Газе, а также отпустить всех палестинцев из тюрем. К тому же, Путин заявил, что нужно понять как к предложениям Трампа относятся в Газе и сама Палестина.
«У нас с ним свои отношения».
По словам президента РФ, он и Дональд Трамп хорошо осведомлены о вкусах друг друга при обмене подарками. И он указал, что у них «свои отношения».
«У нас с ним (с Трампом — прим. URA.RU) свои отношения. Мы знаем, что другу другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно», — заявил Путин.
«Проблема не в ООН, а в использовании возможностей организации».
Путин указал на то, что в работе ООН много проблем, но нет ничего лучше этой организации. Но он отметил, что в ней нет проблем, а проблемы в использовании.
«В работе ООН много проблем, но лучше, чем ООН ничего пока нет. Проблема не в ООН, вопрос в том, как мы сами используем возможности ООН», — заявил глава РФ.
Помимо этого, российский лидер отметил, ООН является символом духа сотрудничества, союзничества и боевого братства. И потенциал организации в новую эпоху раскроется быстрее.
«Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО».
Со стороны России дважды были предприняты попытки вступить в НАТО, но обе из них были отклонены. По словам Путина, это произошло в 1954 и в 2000 году.
«Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причём с порога», — заявил глава РФ. Он также отметил, что попытки были предприняты для того, чтобы ликвидировать основания для блоковой конфронтации.
«Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно».
Путин указал, что элиты Европы «продолжают нагнетать истерию». По словам президента, лидеры НАТО некомпетентны, если действительно в это верят.
«Говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну как в такое можно поверить? Если они действительно в это верят, они некомпетентны», — отметил президент.
«С нами воюют все страны НАТО».
По словам главы государства, с Россией воюют очень много стран, включая все страны НАТО, которые не скрывают этого. Отдельно он выделил инструкторов НАТО и специальные центры, которые оказывают поддержку ВСУ.
«Созданы специальные центры, есть инструкторы НАТО, сопровождающие всё, что делает ВСУ», — указано в заявлении президента. При этом он увидел несоответствие в заявлении Трампа про «бумажного тигра» и противостоянии РФ со всеми странами Альянса. Путин указал, что главное быть уверенными в себе.
«Мы станем свидетелями ренессанса дипломатического искусства».
Российский лидер также прокомментировал изменения в мировой дипломатии, а также расширение стран БРИКС и других объединений. Он назвал все происходящее «ренессансом дипломатического искусства».
«Мы с вами станем свидетелями ренессанса дипломатического искусства Именно в духе дипломатии XXI века расширяются БРИКС и другие региональные объединения», — поделился президент.
Также глава государства поблагодарил страны БРИКС, Беларусь, Северную Корею, Сербию, Венгрию, многие латиноамериканские страны и страны Арабского мира за то, что они не приняли чью-то сторону в конфликте на Украине.
Российский лидер про СВО и Украину.
«Для других стран Украина — карта в более глобальной игре».
По словам президента РФ, Украина является «картой в более глобальной игре» для других стран. По его словам, они используют конфликт для «способа решить геополитические задачи и немного заработать».
«Для других стран Украина — карта в более глобальной игре Это лишь повод и способ решить свои геополитические задачи и немного заработать», — поделился глава государства. Также он отдельно отметил, что Западу не жалко народа Украины, так как они воспринимают их как расходный материал.
«Конфликта можно было избежать».
Также Путин охарактеризовал Украину как оружие в чужих руках. По его словам, если бы этого не произошло, то конфликта можно было бы избежать.
«Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, конфликта на Украине можно было бы избежать», — заявил глава государства. Помимо этого он указал на еще одну причину возникновения конфликта — приближение НАТО к границам России. И вина за огонь на Украине лежит именно на Европе.
«Происходит изменение в общественном сознании на Украине».
Глава государства отметил, что в общественном сознании украинских граждан происходят изменения. Случается это, несмотря на то, что власти промывают им мозги.
«Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам», — заявил Путин.
«Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС».
Путин призвал Киев прекратить удары по ЗАЭС. Он отметил, что удары наносятся по окружению станции, но угрозы поступают со стороны Украины. Он отметил, что подобные действия могут вынудить Россию принять ответные меры.
«Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС, но по самой станции ударов нет. Хотя угрозы поступают с их стороны… Нам ничто не мешает наносить ответные удары в случае чего», — заявил Путин.
Президент РФ про экономику.
«Что позволено Юпитеру, не позволено быку».
Глава государства прокомментировал запреты США на покупку закупа российской нефти, несмотря на то, что они сами покупают ядерное топливо. Отказ от импорта российского топлива может затормозить экономику в Штатах.
«Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Они сами покупают у нас ядерное топливо, а другим странам запрещают даже нефть покупать», — заявил Путин.
«Пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей».
Президент РФ заявил, государство жертвует темпами роста экономики для восстановления макроэкономических показателей. По его словам, этот шаг обусловлен стратегическими интересами страны и необходимостью обеспечить долгосрочную стабильность национальной экономики.
«Пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики в целом», — сообщил президент России. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации обеспечение баланса финансовых и экономических показателей рассматривается в качестве одной из главных задач.
«Повышение НДС должно происходить без роста теневой экономики».
Повышение ставки НДС не должно вызвать рост теневой экономики. Об этом также заявил Путин в рамках заседания.
«Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка, структуру оплаты».
Структура рынка и оплаты труда должна полностью быть изменена. Об этом также заявил президент. Он отметил, что ключевой задачей является увеличение оплаты труда для высококвалифицированных специалистов.
«Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке труда. Что я имею в виду… мы должны повысить производительность труда, а это значит, что оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты», — заявил Путин.