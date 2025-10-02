Путин: Если США не нужно продление ДСНВ, то и России не нужно

При этом Путин подчеркнул, что подход России к данному вопросу будет зеркально отражать позицию американской стороны.
«Есть люди в Штатах, которые говорят: “А нам не нужно никакого продления”. Ну если им не нужно, то им нам не нужно», — отметил глава РФ.
Также на «Валдае» Путин заявил, что готов продолжать сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине. Москва называет готовность к диалогу принципиальной позицией, но подчёркивает, что условия должны учитывать интересы России.
