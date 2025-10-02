Ричмонд
«Аэропорт — самолет — зал»: Путин с досадой описал сценарий всех своих поездок по миру

Владимир Путин пожаловался, что в поездках по миру не может ничего посмотреть.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи рассказал о трудностях, с которыми сталкивается во время зарубежных поездок. Он отметил, что из-за плотного графика ему редко удается увидеть что-то, кроме аэропортов и залов для мероприятий.

«Мало стран, в которых я не был. Но я ничего там почти не видел! Аэропорт — самолет — зал для мероприятий. Очень редко появляются моменты, когда с коллегой о чем-то сидишь и разговариваешь», — поделился президент.

Глава государства привел в пример встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время визита Си Цзиньпина в Санкт-Петербург они вместе катались на катере. Гость заметил крейсер «Аврора» и выразил желание посетить его.

Путин рассказал, что они заехали на корабль, а затем отправились в Эрмитаж, где посмотрели выступление российских артистов. По словам президента, такие моменты оставляют яркие впечатления и подчеркивают живой интерес к общению.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

