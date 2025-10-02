Ричмонд
Путин выразил надежду, что комфортных собеседников, как Трампа, станет больше

Путин заявил, что у в его окружении есть множество лидеров, с которыми можно открыто говорить.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин выразил надежду, что в будущем у России появится больше партнеров, с которыми можно будет вести честный и открытый разговор, как это было с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он заявил на форуме «Валдай».

«Хочу сказать, что у меня много комфортных собеседников. Я говорю без шуток — у нас практическая работа как складывается. Я очень рассчитываю, что сообщество людей, с которыми можно разговаривать, оно будет шириться, расти. И найдет способы договориться по ключевым вопросам мировой повестки», — сказал он.

KP.RU ведет прямую трансляцию речи Владимира Путина на форуме «Валдай».

