Путин выразил надежду, что комфортных собеседников, как Трампа, станет больше

Владимир Путин выразил надежду, что в будущем у России появится больше партнеров, с которыми можно будет вести честный и открытый разговор, как это было с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он заявил на форуме «Валдай».
«Хочу сказать, что у меня много комфортных собеседников. Я говорю без шуток — у нас практическая работа как складывается. Я очень рассчитываю, что сообщество людей, с которыми можно разговаривать, оно будет шириться, расти. И найдет способы договориться по ключевым вопросам мировой повестки», — сказал он.
KP.RU ведет прямую трансляцию речи Владимира Путина на форуме «Валдай».
