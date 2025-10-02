Ричмонд
Путин заявил, что РФ введет безвизовый режим для граждан КНР

По словам президента, последствия от такого решения будут самые положительные.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил с заявлением, что РФ введет безвизовый режим для граждан КНР в ответ на недавнее аналогичное решение китайской стороны.

Как отметил глава российского государства, введение безвизового режима окажет положительное влияние на развитие отношений с Китаем.

«На самом деле, это вещи фундаментального характера. Мы это приветствуем и всячески будем способствовать этому процессу», — заявил Путин.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что введение безвизового режима для китайских граждан благоприятно отразится на всем комплексе гуманитарных и экономических связей России и Китая.