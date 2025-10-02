Путин допустил появление в РФ новых систем вооружения вслед за «Орешником»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в России могут появиться новые высокотехнологичные системы вооружения после гиперзвукового комплекса «Орешник».
Он подчеркнул, что страна располагает большим количеством современных вооружений.
«Взять тот же “Орешник”. Не “Орешкин”, а “Орешник”», — указал президент.
Ранее Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.
2 октября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он поднял вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введённых против России.