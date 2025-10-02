Ричмонд
Путин: Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси, а США по всему миру

Путин заявил, что Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси, а США по всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси, а США по всему миру. Об этом, пишет РИА Новости, глава РФ сказал, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло в Сочи 2 октября.

«Тактическое ядерное оружие… Мы нигде его не размещаем, кроме Беларуси», — сказал Путин.

Также российский президент оценил положение дел по данному вопросу у Соединенных Штатов Америки:

«У американцев по всему миру — во всей Европе, в Турции, где только нет».

Тем временем стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел 2 октября три закрытые встречи во Дворце Независимости.

А синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября.

