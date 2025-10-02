Путин: Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси, а США по всему миру

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси, а США по всему миру. Об этом, пишет РИА Новости, глава РФ сказал, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло в Сочи 2 октября.