Путин сделал заявление о ядерном оружии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. Уровень современности в войсках стратегического назначения у России выше, чем в любой другой ядерной стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: РИА "Новости"

«Уровень современности у нас выше, чем в любой другой ядерной стране мира», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что при этом Москва нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, а США делает это по всему миру.

«Тактическое ядерное оружие… Мы нигде его не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев по всему миру — во всей Европе, в Турции, где только нет», — отметил российский лидер.

При этом у США больше подводных лодок, однако количество ядерных зарядов на них у РФ и Штатов примерно одинаковое, акцентировал президент.

«У американцев больше подводных лодок. Но количество ядерных зарядов на этих лодках примерно одинаковое», — сказал глава государства.

Он также добавил, что Москва знает о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям. В случае, если их проведут, Москва сделает то же самое.

«Кое-кто готовит эти (ядерные — ред.) испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое», — сказал он и добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите.