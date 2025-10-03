Путин сделал заявление о ядерном оружии

«Уровень современности у нас выше, чем в любой другой ядерной стране мира», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что при этом Москва нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, а США делает это по всему миру.
«Тактическое ядерное оружие… Мы нигде его не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев по всему миру — во всей Европе, в Турции, где только нет», — отметил российский лидер.
При этом у США больше подводных лодок, однако количество ядерных зарядов на них у РФ и Штатов примерно одинаковое, акцентировал президент.
«У американцев больше подводных лодок. Но количество ядерных зарядов на этих лодках примерно одинаковое», — сказал глава государства.
Он также добавил, что Москва знает о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям. В случае, если их проведут, Москва сделает то же самое.
«Кое-кто готовит эти (ядерные — ред.) испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое», — сказал он и добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите.