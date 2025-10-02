Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС

«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — сказал глава государства.
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром и является крупнейшей атомной станцией в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. В настоящий момент все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.
Россия регулярно сообщает об атаках ВСУ на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.
В среду, 1 октября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске ядерной аварии в связи с тем, что ЗАЭС впервые за три года российско-украинского конфликта больше недели находится без внешнего электроснабжения, работая только на аварийных дизельных генераторах.
В МАГАТЭ отметили, что отключение произошло из-за повреждения в результате боевых действий единственной оставшейся линии электропередачи близ станции. Гросси призвал обе стороны сотрудничать для проведения необходимых ремонтных работ.
В конце сентября ЗАЭС в десятый раз после начала спецоперации была отключена от внешнего электроснабжения из-за повреждения линии 750 кВ. Позже пресс-служба станции сообщила, что станция работает на резервных дизель-генераторах, а запасы топлива позволяют работать длительное время.