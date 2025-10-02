Путин заявил, что РФ готова при необходимости провести ядерные испытания

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москве известно о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям, и в случае их проведения Россия ответит аналогично.
«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим. Если они произойдут, мы сделаем то же самое», — отметил глава государства.
22-е ежегодное заседание «Валдая» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Форум объединяет российских и зарубежных экспертов в сфере политики, экономики и международных отношений. В этом году внимание участников сосредоточено на формировании многополярной системы мировых отношений. В мероприятии участвуют около 140 специалистов из более чем 40 стран.
Ранее президент заявил, что если кто-то захочет потягаться с РФ в военной сфере, пусть попробует.