Путин назвал себя бывшим главой ЦРУ и сам пошутил над оговоркой

Президент Владимир Путин пошутил над своей оговоркой про директора ЦРУ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Росиии Владимир Путин в конце почти четырехчасового выступления на «Валдае» оговорился и назвал себя бывшим главой ЦРУ, а не ФСБ, после чего он сам пошутил над этим.

Говоря о становлении отношений между РФ и странами Запада в 90-е годы прошлого столетия Путин вспомнил об обманутых ожиданиях россиян, которые считали, что после распада Советского Союза отношения с Западом станут теплее. По его словам, сложившаяся по-другому ситуация была неожиданной даже для него, бывшего сотрудника внешней разведки СССР. На четвертом часу выступления глава государства оговорился и отшутился.

«А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой. Будущий [директор]», — заявил Путин.

Он продолжил, что в прошлом экс-глава США Джордж Буш-младший знакомил его с секретными бумагами в присутствии директора ЦРУ.

«А тот сказал: Господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами? Прошу расписаться, у нас такой порядок. Я говорю: Ну, ладно, — взял расписался», — заключил российский лидер.

Сайт KP.RU опубликовал трансляцию выступления Владимира Путина на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

