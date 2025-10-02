Путин назвал себя бывшим главой ЦРУ и сам пошутил над оговоркой

Говоря о становлении отношений между РФ и странами Запада в 90-е годы прошлого столетия Путин вспомнил об обманутых ожиданиях россиян, которые считали, что после распада Советского Союза отношения с Западом станут теплее. По его словам, сложившаяся по-другому ситуация была неожиданной даже для него, бывшего сотрудника внешней разведки СССР. На четвертом часу выступления глава государства оговорился и отшутился.
«А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой. Будущий [директор]», — заявил Путин.
Он продолжил, что в прошлом экс-глава США Джордж Буш-младший знакомил его с секретными бумагами в присутствии директора ЦРУ.
«А тот сказал: Господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами? Прошу расписаться, у нас такой порядок. Я говорю: Ну, ладно, — взял расписался», — заключил российский лидер.
