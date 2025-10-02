Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Против вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ возбудили 670 дел

Мирошник отметил, что делами против боевиков ВСУ занимается Следственный комитет.

Источник: Комсомольская правда

В России возбуждено около 650−670 уголовных дел против украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с белорусским каналом ОНТ.

Дипломат уточнил, что все боевики ВСУ, участвовавшие в этих действиях, классифицируются как террористы. По каждому подозреваемому ведётся следствие, собираются доказательства и оформляются протоколы. Дела возбуждены по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».

В зависимости от конкретных преступлений добавляются обвинения в убийствах, мародёрстве, пытках и других нарушениях. Мирошник отметил, что преступления в Курской области фиксирует Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли в Курской области значительные и бессмысленные потери. Он подчеркнул, что украинские войска терпят поражения на поле боя, и выразил сомнение в компетентности тех, кто отдавал приказы, приведшие к таким последствиям.