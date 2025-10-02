В России возбуждено около 650−670 уголовных дел против украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с белорусским каналом ОНТ.
Дипломат уточнил, что все боевики ВСУ, участвовавшие в этих действиях, классифицируются как террористы. По каждому подозреваемому ведётся следствие, собираются доказательства и оформляются протоколы. Дела возбуждены по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».
В зависимости от конкретных преступлений добавляются обвинения в убийствах, мародёрстве, пытках и других нарушениях. Мирошник отметил, что преступления в Курской области фиксирует Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли в Курской области значительные и бессмысленные потери. Он подчеркнул, что украинские войска терпят поражения на поле боя, и выразил сомнение в компетентности тех, кто отдавал приказы, приведшие к таким последствиям.