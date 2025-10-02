Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли в Курской области значительные и бессмысленные потери. Он подчеркнул, что украинские войска терпят поражения на поле боя, и выразил сомнение в компетентности тех, кто отдавал приказы, приведшие к таким последствиям.