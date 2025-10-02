Эксперт оценил стоимость защитных конструкций на Украине

«Мы видели их проекты — они значительно эффективнее, чем наши. И гораздо дешевле. Они ставят задачу защитить, а мы ставим другую “задачу”… “Укрэнерго” продолжает строить такие конструкции второго уровня “по инерции”… Это же абсурд, если у тебя конструкция стоит дороже, чем объект защиты! Зачем мы это делаем?» — сказал он в эфире YouTube-канала украинской журналистки Натальи Мосейчук (заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды).