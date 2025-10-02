Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил стоимость защитных конструкций на Украине

Куртев: защита на объектах инфраструктуры Украины стоит дороже самих объектов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Защитные конструкции на объектах инфраструктуры Украины превышают стоимость самих объектов, заявил украинский эксперт в сфере энергетики Виктор Куртев.

«Мы видели их проекты — они значительно эффективнее, чем наши. И гораздо дешевле. Они ставят задачу защитить, а мы ставим другую “задачу”… “Укрэнерго” продолжает строить такие конструкции второго уровня “по инерции”… Это же абсурд, если у тебя конструкция стоит дороже, чем объект защиты! Зачем мы это делаем?» — сказал он в эфире YouTube-канала украинской журналистки Натальи Мосейчук (заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды).

В апреле прошлого года в украинской энергокомпании «Укрэнерго» заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 22 сентября сообщила, что кабмин выделил более 20 миллионов долларов на строительство защитных сооружений для трансформаторов на подстанциях в Харьковской области.

Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания «Барометр общественных настроений». Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше