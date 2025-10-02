Землетрясение в Стамбуле магнитудой 5,0 спровоцировало сбои в работе сотовых операторов

GSM-операторы снова не перенесли нагрузку — после землетрясения связь оказалась перегруженной, и многие абоненты не смогли дозвониться до родных и близких. Это уже не первый случай, когда после стихийного бедствия телекоммуникационная инфраструктура не выдерживает повышенного спроса. Пользователи массово пожаловались на недоступность как голосовой связи, так и мобильного интернета в первые минуты после толчков.