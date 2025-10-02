Землетрясение в Стамбуле магнитудой 5,0 спровоцировало сбои в работе сотовых операторов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5, произошедшее у побережья Мраморного моря, ощутили миллионы людей в мегаполисе. Об этом передает Казинформ.
Подземные толчки вызвали панику и временные перебои в работе сотовых операторов. Как оказалось, в 14.55 по местному времени (совпадает с минским временем) в районе Мраморного моря недалеко от побережья города Мармара Эреглиси провинции Текирдаг произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщили Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Обсерватория Кандилли, занимающаяся сейсмологическими наблюдениями.
Подземные толчки ощущались и в Стамбуле — крупнейшем городе Турции. Многие жители покинули свои дома и офисы, выбежав на улицу, опасаясь повторных толчков. В некоторых районах города наблюдались кратковременные перебои сотовой связи, а также паника среди населения.
GSM-операторы снова не перенесли нагрузку — после землетрясения связь оказалась перегруженной, и многие абоненты не смогли дозвониться до родных и близких. Это уже не первый случай, когда после стихийного бедствия телекоммуникационная инфраструктура не выдерживает повышенного спроса. Пользователи массово пожаловались на недоступность как голосовой связи, так и мобильного интернета в первые минуты после толчков.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Власти призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Спасательные и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможных афтершоков. -0-